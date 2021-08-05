Korona vaka sayısı 5 Ağustos verileri henüz açıklanmadı. Güncel veriler akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşılacak. Öte yandan dün ki rakamlar korkuttu. Geçtiğimiz gün açıklanan rakamlara göre korona vaka sayısı 25 bini geçti. İşte dün açıklanan güncel korona vaka sayıları...

KORONA VAKA SAYILARI - 4 AĞUSTOS

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; 4 Ağustos tarihi itibariyle 262 bin 48 testte 26 bin 822 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 122 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 96 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

"VAKA SAYILARI SINIRIN ÇOK ÜZERİNDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun" dedi.

Öte yandan Bakan Koca, "Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız." açıklamasını yaptı.