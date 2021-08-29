Korona vaka sayısı 29 Ağustos verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Geçtiğimiz akşam açıklanan pozitif korona vaka sayısı ve vefat sayıları ise tedirgin etti. Açıklanan vefat sayıları vaka sayıları düşmesine rağmen artmaya devam ediyor. İşte 29 Ağustos korona vaka sayısı verileriyle ilgili merak edilenler...
KORONA 29 AĞUTSOS VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?
Koronavirüs 29 Ağustos verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.
28 AĞUSTOS KORONA VAKA SAYILARI
28 Ağustos tarihinde kaydedilen güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 12 bin 175 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,81, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,84 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 710 bin 374'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 319 bin 371 aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya şeklinde açıklandı.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloya kaç kişi bakacak? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar." ifadelerini kullandı.
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