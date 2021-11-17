Korona vaka ve vefat sayısı 16 Kasım verileri tedirgin etti! Bununla birlikte 17 Kasım vaka sayıları ise akşam saatlerinde açıklanacak. Peki, korona vaka sayısı kaç? İşte 16 Kasım korona vaka ve vefat sayıları...

KORONA 17 KASIM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 17 Kasım verileri günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

VAKA SAYILARI TEDİRGİN ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,07 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 118 milyon 727 bin 805'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI!

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı KALABALIK AİLELERİN fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır." ifadelerini kullandı.