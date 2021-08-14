Korona vaka sayısı 13 Ağustos verileri açıklandı, bugünkü vaka sayıları 25 binin altına geriledi. İşte güncel korona vaka sayıları...
13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!
TürkiyedeTürkiyede son 24 saatte 285 bin 242 KovidKovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
KORONA 12 AĞUSTOS VERİLERİ
12 Ağustos tarihinde yayınlanan verilere göre korona vaka sayısı 22 bin 261, vefat sayısı 138 olarak tespit edildi.
TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı 'Günlük KovidKovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 285 bin 242 testte 21 bin 372 vaka tespit edildi. 157 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 492 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük KovidKovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 285 bin 242 testte 21 bin 372 vaka tespit edildi. KoronavirüsKoronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 492 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 70,41, 2'nci doz ortalaması yüzde 52,21 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 43 milyon 704 bin 72, 2'nci dozda 32 milyon 406 bin 947 ve 3'üncü dozda 6 milyon 510 bin 396 olmak üzere toplam 82 milyon 621 bin 415 aşı uygulandı.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt, Iğdır, Bingöl, Batman, Gümüşhane, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.
'AZALMA İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TwitterTwitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım" dedi.
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