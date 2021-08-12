Korona vaka sayısı 12 Ağustos verileri henüz açıklanmadı. Güncel veriler akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşılacak. Öte yandan vaka sayıları 25 binin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dün yayınlanan tabloya göre 25 binin üzerinde günlük pozitif vaka kaydedildi. İşte güncel korona vaka sayıları...
KORONA 12 AĞUSTOS VERİLERİ
Korona vaka sayısı 12 Ağustos Perşembe günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanır açıklanmaz güncel verileri sizlerle paylaşacağız.
KORONA 11 AĞUSTOS VERİLERİ
Koronavirüs 11 Ağustos verileri açıklandı. Vaka sayıları 20 binin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Bugün yayınlanan tabloya göre 27 binin üzerinde günlük pozitif vaka kaydedildi.
TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı saat 22:10 itibarıyla 79 milyon 170 bin 667'ye yükseldi.
Birinci doz aşı vurulan sayısı 42 milyon 602 bin 878, ikinci doz aşı vurulan sayısı 30 milyon 567 bin 932 oldu.
En az bir doz aşılananların oranının yüzde 75'i aştığı Tekirdağ ve İzmir'in, aşı haritasındaki rengi maviye döndü. Böylece ülke genelinde, en az bir doz aşılananların oranının yüzde 75'i geçtiği il sayısı, Kırklareli,Edirne,Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Bartın, Amasya, Ordu ve Hakkari olmak üzere 16'ya yükseldi.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 2 ay öncesine kadar aşılama oranının en düşük olduğu illerden Hakkari'de, Valilik koordinesinde tüm kurumların iş birliğiyle yürütülen "aşı seferberliği" sayesinde, düşük riskli illerin bulunduğu "mavi" kategoriye geçildi.
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