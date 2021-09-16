Korona vaka sayısı 16 Eylül verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son rakamlara göre pozitif vaka sayıları 30 bin sınırına ulaştı. İşte tedirgin eden tablonun detayları...

KORONA 16 EYLÜL VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 16 Eylül Perşembe verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

15 EYLÜL KORONA VAKA SAYILARI

15 Eylül tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA: ÇİFT DOZ AŞIDA HIZLI OLMALIYIZ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Can kaybımız 248. VAKA SAYIMIZ 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir." açıklamasında bulundu.