Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'deki Güney Deniz Saha Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

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