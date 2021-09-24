Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını ve vaka sayısı en çok artan şehirleri açıkladı. Merak edenler için 22 Eylül Çarşamba yani bugün geçerli olan korona risk haritasını haberimizde derledik.

Bakan Koca, "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

10 İLE DİKKAT!

Bakan Koca, 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan illerin Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop olduğunu söyledi ve "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" uyarısında bulundu.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı Adana 99,79 Adıyaman 237,01 Afyon 199,62 Ağrı 191,62 Aksaray 375,88 Amasya 146,05 Ankara 282,66 Antalya 40,46 Ardahan 122,71 Artvin 217,11 Aydın 38,60 Balıkesir 64,34 Bartın 167,86 Batman 252,31 Bayburt 465,14 Bilecik 200,72 Bingöl 300,96 Bitlis 207,98 Bolu 277,63 Burdur 75,25 Bursa 74,12 Çanakkale 53,73 Çankırı 182,41 Çorum 217,68 Denizli 77,62 Diyarbakır 174,21 Düzce 204,71 Edirne 61,56 Elazığ 412,95 Erzincan 313,53 Erzurum 291,05 Eskişehir 263,72 Gaziantep 235,87 Giresun 193,22 Gümüşhane 292,16 Hakkari 131,19 Hatay 154,70 Iğdır 129,15 Isparta 81,99 İstanbul 183,48 İzmir 43,26 Kahramanmaraş 208,96 Karabük 318,13 Karaman 338,54 Kars 136,88 Kastamonu 289,34 Kayseri 462,48 Kırıkkale 270,18 Kırklareli 57,50 Kırşehir 232,88 Kilis 366,97 Kocaeli 181,10 Konya 391,15 Kütahya 272,59 Malatya 365,44 Manisa 70,52 Mardin 190,94 Mersin 69,62 Muğla 39,47 Muş 279,73 Nevşehir 275,12 Niğde 306,02 Ordu 176,91 Osmaniye 184,67 Rize 488,15 Sakarya 225,00 Samsun 211,71 Siirt 84,27 Sinop 249,01 Sivas 349,12 Şanlıurfa 220,35 Şırnak 75,87 Tekirdağ 114,70 Tokat 237,51 Trabzon 400,54 Tunceli 173,77 Uşak 97,72 Van 57,34 Yalova 97,08 Yozgat 290,39 Zonguldak 203,65