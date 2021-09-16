Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Korona risk haritası yenilendi: 10 ile dikkat! 4 - 10 Eylül risk haritası

Güncel 16 Eylül korona risk haritası... Geçtiğimiz akşam 4 - 10 Eylül haftasını kapsayan güncel risk haritası yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca risk haritası ile birlikte vaka sayılarının hızla arttığı 10 ile dikkat çekti. İşte 16 Eylül tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan güncel korona risk haritası...

16.09.2021 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
Korona risk haritası yenilendi: 10 ile dikkat! 4 - 10 Eylül risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını ve vaka sayısı en çok artan şehirleri açıkladı.

Bakan Koca, "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

10 İLE DİKKAT!

Bakan Koca, 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan illerin Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop olduğunu söyledi ve "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" uyarısında bulundu.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı
Adana 99,79
Adıyaman 237,01
Afyon 199,62
Ağrı 191,62
Aksaray 375,88
Amasya 146,05
Ankara 282,66
Antalya 40,46
Ardahan 122,71
Artvin 217,11
Aydın 38,60
Balıkesir 64,34
Bartın 167,86
Batman 252,31
Bayburt 465,14
Bilecik 200,72
Bingöl 300,96
Bitlis 207,98
Bolu 277,63
Burdur 75,25
Bursa 74,12
Çanakkale 53,73
Çankırı 182,41
Çorum 217,68
Denizli 77,62
Diyarbakır 174,21
Düzce 204,71
Edirne 61,56
Elazığ 412,95
Erzincan 313,53
Erzurum 291,05
Eskişehir 263,72
Gaziantep 235,87
Giresun 193,22
Gümüşhane 292,16
Hakkari 131,19
Hatay 154,70
Iğdır 129,15
Isparta 81,99
İstanbul 183,48
İzmir 43,26
Kahramanmaraş 208,96
Karabük 318,13
Karaman 338,54
Kars 136,88
Kastamonu 289,34
Kayseri 462,48
Kırıkkale 270,18
Kırklareli 57,50
Kırşehir 232,88
Kilis 366,97
Kocaeli 181,10
Konya 391,15
Kütahya 272,59
Malatya 365,44
Manisa 70,52
Mardin 190,94
Mersin 69,62
Muğla 39,47
Muş 279,73
Nevşehir 275,12
Niğde 306,02
Ordu 176,91
Osmaniye 184,67
Rize 488,15
Sakarya 225,00
Samsun 211,71
Siirt 84,27
Sinop 249,01
Sivas 349,12
Şanlıurfa 220,35
Şırnak 75,87
Tekirdağ 114,70
Tokat 237,51
Trabzon 400,54
Tunceli 173,77
Uşak 97,72
Van 57,34
Yalova 97,08
Yozgat 290,39
Zonguldak 203,65

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tam 500 yıllık! 'Kafası vücuduna göre çok uzun'
Tam 500 yıllık! 'Kafası vücuduna göre çok uzun'
Vefat eden eski sevgilisinin kardeşi evlendi
Vefat eden eski sevgilisinin kardeşi evlendi
Yeni imajına alışılamadı... 'Acil eskiye dön'
Yeni imajına alışılamadı... 'Acil eskiye dön'
42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü
42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü
Emekli maaşları ne kadar?
Emekli maaşları ne kadar?
EIA: Ham petrol stokları azaldı
EIA: Ham petrol stokları azaldı
Petrol fiyatlarında artış sürüyor
Petrol fiyatlarında artış sürüyor
KYK yurt ücretleri ne kadar?
KYK yurt ücretleri ne kadar?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.