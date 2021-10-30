Korona, yağ dokusu fazla olan insanları seviyor

Koronavirüsle mücadelede salgının önüne geçebilmek için araştırmalar devam ediyor. Türkiye'de aşılanma oranı hızla artarken vaka sayıları henüz belli bir seviyenin altına düşmedi. ÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferdi Tanır, koronavirüse dair araştırmalara devam ettiklerini, dünya genelinde yapılan çalışmaları da yakından takip ettiklerini söyledi.
ABD, İngiltere, Avrupa ve Uzak Doğu'da yapılan araştırmalar sonucu koronavirüsün obeziteli ya da kilolu bireyleri daha fazla tehdit edebileceğine dair bulguların ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Tanır, aşılanmanın önemini vurguladı.
"VİRÜS, YAĞ DOKUSU FAZLA OLANI SEVİYOR"
Özellikle vücut kitle endeksi 30´un üzerinde olan ve koronavirüse yakalanan kişilerde yoğun bakım tedavisi ya da ölüm riskinin normal kiloda olan insanlara göre daha fazla olduğunu anlatan Prof. Dr. Tanır, "Bu kişilerde hastalığın ağır geçtiği, aşı vurulmamışsa ölümle dahi sonuçlandığı gözler önüne serildi. Bu yüzden aşılanma herkes için çok önemli fakat fazla kilolu vatandaşlarımız için daha da önemli bir hal alıyor. Aşı olunursa kendilerini ve toplumu korumuş olurlar. Çünkü koronavirüse yakalanan ve kilolu olan vatandaşların azımsanmayacak kısmı kronik rahatsızlıkları olmamasına rağmen yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kalıyor. Ayrıca koronavirüs, yağ dokusu fazla olan insanları seviyor. Bu kişilerde daha etkin bir şekilde yan etkilere yol açıp küçük damarları tıkayarak kalp krizi ya da beyin kanamasına da neden olabiliyor" dedi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!