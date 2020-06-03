Dolar koronavirüs tedbirlerinin dünya genelinde hafifletilmeye başlamasıyla gerilemeye devam ediyor.

Dün dolar/TL 6.81'den 6.71'e gerilemişti.

Yatırımcıların artan risk iştahı Türkiye dahil, gelişmekte olan ülke varlıklarını desteklemeyi sürdürüyor. Dolar yeni güne 6.7234 liradan başladı.

ABD protestoları gündemi meşgul etse de piyasaları etkileyecek seviyeye ulaşmadı.