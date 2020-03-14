14 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında bir dizi önlem alınırken, durumu fırsat bilip vatandaşları dolandırmak isteyen kötü niyetli kişiler devreye girmekte gecikmedi. Vatandaşların evlerine giderek 'Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz koronavirüs taraması yapacağız' diyen kişiler kapının açılmasını isteyerek evlere girme girişiminde bulundu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri benzer 100 ihbar aldıklarını ve eve girdikten sonra ev sahiplerini spreyle bayıltarak evleri soyduklarını belirtti.
EV SAHİPLERİNİ SPREYLE BAYILTARAK SOYGUN
Benzer bir olayla karşılaşan vatandaş yaşadıklarını şöyle anlattı: 10 dakika önce kapı çaldı ve kimsiniz diye sorduğumda, Sağlık Bakanlığı'ndan tarama yapmak için geldiklerini söylediler. Ne taraması dedim ve Corona için dediler. Ben de istemiyorum dedim kapattım kapıyı. Ardından Sağlık Bakanlığı'nı aradım (184 SABİM) ve böyle bir hizmetleri var mı diye sordum. Telefon numaramı aldılar ve bakanlıktan dönüş yapılacağını söylediler. Dönüş yaptılar ve sabahtan beri 100'ün üzerinde ihbar aldıklarını ve hırsızların ev sahiplerini spreyle bayıltarak evleri soyduklarını söyledi ilgili kişi. Dikkat edelim lütfen"
— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 14, 2020
VATANDAŞLAR 112-155 VE 156'YI ARASIN
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "DİKKAT!!! Corona Virüs Risk Taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-156'ya haber vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020
"KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERE TEDBİRLİ OLALIM"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından benzer bir uyarıda bulunarak, "Kötü niyetli kişilere karşı tedbirli olalım" dedi. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size TELEFON GELMEMİŞSE, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. KÖTÜ NİYETLİLERE KARŞI DA TEDBİRLİ OLALIM!
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