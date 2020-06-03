Korona günlerine "karavan tatili" damgasını vuruyor

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonunun da denetim kurulu üyesi olan Erdal Ötügen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ardından karavanlara ilginin arttığını söyledi.İstanbul'da Ömerli, Şile ve Taşdelen'deki kamp alanlarında koronavirüs nedeniyle karavanların mesafeli park edildiğini anlatan Ötügen, bu nedenle kamp alanlarının dolu olduğunu, şehir merkezinde ise Maltepe Sahili'nde park yeri bulunduğunu kaydetti.Karavan sektörünün şu anda talebe hemen karşılık verecek kapasitede olmadığına dikkati çeken Ötügen, "Koronavirüs sürecinde ikinci el karavanlara talep yüzde 25-30 civarında arttı. İyi bir karavanın fiyatı 25-30 bin liradan başlıyor, 1,5 milyon lirayı buluyor. Bu talep patlaması ikinci el karavanlarda oldu. Yenilerde ise o kadar yüksek değil." dedi.- "Kamp alanı sayısı az"Karavanları çekme ve motokaravan olarak iki gruba ayırdıklarını belirten Ötügen, çoğunlukla kamp yapmayı tercih edenlerin çekme karavan kullandığına değindi. Türkiye'de karavanların kalabileceği çok az sayıda kamp alanı bulunduğuna işaret eden Ötügen, şunları anlattı:"Ülkemizde yaklaşık 200 civarında kamping alanı var ancak bunların sadece karavanlara hitap edenlerin sayısı yaklaşık 10'dur. Türkiye'de bugün çekme ve motokaravan olarak 5 bin karavan varken, Avrupa'da bu rakam 8 milyona yaklaştı. Türkiye'de kamp ve oteller dahil gecelik 200 milyon konaklama yapılıyor. Avrupa'da sadece karavanları kapsayan konaklama sayısı 900 milyon. Avrupa'da turizmin yüzde 23'ü kamp ve karavan turizmidir."Karavanın kapısından çıkıldığı andan itibaren kişinin doğayla iç içe olacağına işaret eden Ötügen, "Kamp alanlarında eğer karavanlar arasında 5-10 metre gibi belli bir mesafe bırakırsanız, maskeye bile ihtiyacınız olmayabilir. İstanbul'da üç kamping alanında kalan vatandaşlar karavanlarında normal yaşantılarını sürdürüyorlar, maske takarak alışverişlerini yapıyorlar." dedi.Erdal Ötügen, dünyayı, kültürleri tanımanın karavancılığın felsefesi olduğunu belirterek, ailelere satın alamasalar da kiralama yöntemini tercih etmelerini önerdi. Vatandaşların denemeden karavan satın almaması gerektiğini ifade eden Ötügen, "Geleceğin turizmi karavancılıktadır. Teknecilik, rafting, mağaracılık gibi bütün hobileriniz için de karavan bir araçtır." ifadelerini kullandı.
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