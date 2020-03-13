13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Koronavirüs Toplantısı'nın ardından okullar tatil edildi. Karara göre ilk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek... Üniversiteler ise 3 hafta derslere ara verecek. Eğitim-öğretime 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitim yönetimiyle devam edilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimle ilgili olarak alınan önlemlerin detaylarını aktardı. Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için ülke genelindeki okullarımızın 16 Mart'tan 2 hafta süreyle 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır" dedi ve ekledi:
"Çocuklarımızın önümüzdeki bu ilk bir haftayı evlerinde istirahat edip, dinlenerek, kitap okuyup, müzik dileyip, bireysel spor ve sanat çalışmaları yaparak, hobileriyle ilgilenerek vakit geçirmelerini rica ediyoruz. Okuma becelerini geliştirecek çocuk edebiyatı örneklerini okumaları bizim açımızdan çok önemli."
Biz de çocukların tatil sürecince okuyabileceği kitapları derledik...
SAFTİRİK GREG'İN GÜNLÜĞÜ
Yazar ve illüstratör Jeff Kinney'in kahramanı Saftirik Greg'in birbirinden eğlenceli maceraları kitapta sizleri bekliyor. Çocuk olmanın zorluklarını anlatan kitap bir zamanlar benzer şikâyetlerle dolu olan yetişkin okuyucuları ve halen aynı sıkıntıları çeken gençleri oldukça eğlendirecek...
HARRY POTTER SERİSİ
Harry Potter sıradan bir çocuk olduğunu zanneder... Ancak romanın kahramanının hayatı bir baykuşun getirdiği mektuplarla değişir... Harry, başvurmadığı halde Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na kabul edilmiştir. Burada birbirinden ilginç dersler alır, iki arkadaşıyla birlikte maceradan maceraya koşar. Yaşayarak öğrendikleri sayesinde küçük yaşta becerikli bir büyücü olup çıkar. Harry Potter'ın baş döndürücü 'büyülü' dünyasına adım atmadan önce kemerlerinizi bağlayın!
KÜÇÜK KARA BALIK
İranlı yazar Samed Behrengi'nin masal kitabı Küçük Kara Balık, çocuklar için yazılan bir kitap olmanın ötesinde, adalet, eşitlik, dogmayı sorgulama, direnebilme kavramlarını inceleyen bir eser. Küçük Kara Balık, gölden çıkıp büyük denizlere ulaşmak isteyen küçük bir kara balığın gözünden kendimizi ve dünyayı sorgulamamızı sağlıyor. Hayatı yalnızca yemek, uyumak, küçücük dünya sandığı gölde yaşamak olarak görmeyen cesur küçük kara balığın hikayesi her ne kadar bir çocuk kitabı olarak yazılmış olsa da büyüklere de mesaj veriyor.
ŞEKER PORTAKALI
Brezilyalı yazar José Mauro De Vasconcelos'un 1968 tarihli romanı Şeker Portakalı oldukça sürükleyici... Kitap, yoksul bir ailenin oğlu olan Zeze'yi anlatır. Yaramazlıkları ile tüm mahalleye yaka silktiren Zeze, okumayı tek başına sökecek kadar akıllı ve öğretmenini mutlu etmek için her gün ona bir çiçek götürecek kadar duygulu bir çocuk aynı zamanda... Kitabın konusu ise şöyle:
"Çok küçük yaşta okula başlayan Zeze, okulda uslu ve çalışkan bir öğrenci olur; sokakta ise yaramazlıklarını sürdürür. Yalnızca ablası ve öğretmeni onun yaramazlıklarına anlayışla yaklaşır. Ailesi yeni bir mahalleye taşınmak zorunda kalınca mutsuz olan Zeze, yeni evlerinin bahçesindeki bir şeker portakalı fidanını arkadaş edinir. Minguinho adını verdiği (keyifli olduğu günler Xururuca dediği) şeker portakalı fidanı ile konuşmaktadır. Zeze, fidana gün boyu yaptıklarını ve hayallerini anlatır."
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