Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Koronavirüs Toplantısı'nın ardından okullar tatil edildi. Karara göre ilk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek... Üniversiteler ise 3 hafta derslere ara verecek. Eğitim-öğretime 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitim yönetimiyle devam edilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimle ilgili olarak alınan önlemlerin detaylarını aktardı. Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için ülke genelindeki okullarımızın 16 Mart'tan 2 hafta süreyle 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır" dedi ve ekledi:

"Çocuklarımızın önümüzdeki bu ilk bir haftayı evlerinde istirahat edip, dinlenerek, kitap okuyup, müzik dileyip, bireysel spor ve sanat çalışmaları yaparak, hobileriyle ilgilenerek vakit geçirmelerini rica ediyoruz. Okuma becelerini geliştirecek çocuk edebiyatı örneklerini okumaları bizim açımızdan çok önemli."

Biz de çocukların tatil sürecince okuyabileceği kitapları derledik...