24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lokal işletmeciliği yapan Albayrak, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında iş yerinin geçici süreyle kapatılmasının ardından, kente 33 kilometre mesafede bulunan 1450 rakımlı Sinekli Yaylası'ndaki evine çıktı.
Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 gündür burada yaşadığını söyledi.
Düzce Valiliğinin aldığı kararla yaylalara girişlerin kapatıldığını ve kendilerini burada karantinaya aldıklarını söyleyen Albayrak, "Benden hariç 2 hane hayvancılıkla uğraşıyor. Onlar zaten yaz kış buradalar. Ben de doğayı sevdiğim için kendimi buraya kapattım. Ben ve o iki haneden başka kimse yok. Buralara göz kulak oluyoruz" diye konuştu.
"GÜNLER BURADA ÇOK GÜZEL GEÇİYOR"
Yaylaya ilk çıktığında 1,5 metre kar olduğunu belirten Albayrak, "Alınan çok doğru bir kararla erişim kapandı. Ben ilk çıktığımda 1,5 metre kar vardı. Sakarca, Kütüklü, Sinekli, Topuk Yaylası birbirine bağlılar. Buradan Abant'a kadar yaya bir şekilde iniliyor. Gün içinde yaya olarak yaylaları dolaşıyorum. Sessiz sakin" ifadelerini kullandı.
Albayrak, günlerinin çok güzel geçtiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:
"Un, şeker, yağ ve diğer bütün ihtiyaçlarımı aldım da çıktım. Bunlar olduktan sonra yaylada aç kalmazsınız. Kendi ekmeğimi kendim yapıyorum. Çevrede bulunan yaylaları dolaşıyorum. Benden başka da kimse olmuyor."
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