Korona dördüncü dalga başlayacak mı? Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan üst üste uyarı geldi. İşte merak edilip araştırılan soruyla ilgili iki uzmandan gelen flaş açıklama...

MEHMET CEYHAN: 4. DALGA MÜMKÜN!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüste 4'üncü dalganın mümkün olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Siz yüzde 70-75 aşılamaya ulaşmadığınız sürece 4'üncü dalgayı yaşarsınız. Ama bu insanları çok telaşlandırmasın. Bu çok yüksek sayılarla giden 3'üncü dalgadaki gibi bir dalga mı olacak, yoksa sadece hafif bir vaka artışı ile giden bir dalga mı olacak, bunu belirleyecek ana faktör bizim alacağımız önlemler" dedi

UĞUR ŞAHİN'DEN UYARI

BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs varyantlarına bağlı olarak artan vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD merkezli Barron's dergisinde yer alan habere göre, Prof. Dr. Şahin, Covid-19'un yeniden artabileceğini vurgulayarak, dördüncü dalga olasılığına dikkat çekti.

Covid-19'da enfeksiyon oranları gibi verilerin izlemesinin de önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rakamlar düşüyorsa, sorun yok. Ancak sayılar artıyorsa, bir sonraki dalgaya geçebiliriz."

Bloomberg'e göre, küresel nüfusun yaklaşık yüzde 16'sı çarşamba günü her iki aşısını da oldu.