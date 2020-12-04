Korona aşısı vurulmak zorunlu mu? Bilindiği üzere 50 milyon aşı için Türkiye anlaşma imzaladı. İlk aşılar ise önümüzdeki günlerde vurulmaya başlanacak. En çok merak edilen soruların başında ise "Korona aşısı zorunlu mu" sorusunun cevabı geliyor. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı ile ilgili açıklamaları ve " Korona aşısı zorunlu m?" sorusunun cevabı...
11 ARALIK'TAN SONRA AŞILAR VURULMAYA BAŞLANACAK
Bakan Koca, "Aşıyla ilgili olarak aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. İnaktif dediğimiz teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin az olduğunu bildiğimiz aşıdan 50 milyon imzalandı. Aralık’ta 20 milyon temin edeceğiz. Ocak 20, şubat 20 artırmak istiyoruz. Aralık, ocak ayında daha yoğun aşılamayı hedefliyoruz. Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içindeyiz. Yerli aşı nisan sonrası devreye gireceği için nisana kadar temin edilebilecek tüm aşıyı almak istiyoruz. Ne kadar olursa almaya talip olduğumuzu söyledik" dedi.
Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ayrıca dünyada erken ruhsat alabilecek firmalarla yakın iletişim halindeyiz. Aralık, ocak ayını hedefleyerek yoğun şekilde yapmak istiyoruz. Yerli aşı birinci fazı aralıkta bitirebilir, faz ikiye geçeriz. Nisanda üçüncü faz ve yaygın kullanıma geçebileceğimizi düşünüyoruz.
Vatandaşımız için güvenilir aşıyı tercih edip erken dönemde temin edip yapma taraftarıyız. Aralık 11'inden sonra yaygın bir şekilde sağlık çalışanları ile başlayacak."
SÖZLEŞMELER İMZALANDI
Aşı uygulama stratejisini Bilim Kurulu hazırlayacak. Aşının ilk önce sağlık çalışanlarına yapılacağını belirten Bakan Koca, (Aşı) Nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu çalışıyor, netlik oluştuğunda paylaşmış olacağız. Hizmet sektörü var, temas halinde olanlar olabilir. Nasıl planlama olacağı stratejiye göre yapılır. Riskli gruplar öncelikli olur" diye konuştu.
KORONA AŞISI ZORUNLU MU?
Korona aşısı vurulması şuan için zorunlu değil. Ancak Bilim Kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda risk gruplarına aşının zorunlu olması gerektiği ifadeleri yer alıyor. Bakan Koca ise yaptığı açıklamalarda zorunluluk yerine ikna yönteminin kullanılmasını tercih ettiklerini ifade ediyor.
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