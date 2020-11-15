Korona aşısında bir sevindiren açıklama daha!

Korona aşısı son durum! Korona aşısında bir sevindiren açıklama daha!

HABERTURK.COM

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bu günlerde tüm dünyada gözler, aşı çalışmalarıyla umut olan Türk doktor çift Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin üzerinde. Türk doktorlar koronavirüsü yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı. BioNtech şirketinin İcra Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Uğur Şahin'in koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğu yönündeki açıklaması dünyada geniş yankı bulmuştu.

TÜRECİ: 50.000 KİŞİ ÜZERİNE UYGULANDI, YÜZDE 90-92 ETKİSİNİ GÖSTERDİ

İşte o aşının arkasındaki diğer isim olan Dr. Özlyem Türeci, bugün yeniden sevindiren bir açıklama yaptı. Biyomedikal bilimci Dr. Turacı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid 19 aşı çalışması 50.000 kişi üzerine uygulandı yüzde 90-92 etkisini gösterdi dünyaya dağıtmak için hazır bekleyeceğiz. Bizi takıp edin" açıklamasında bulundu.

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