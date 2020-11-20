Koronaviürs vaka ve ölüm sayılarındaki artış tüm dünya ve Türkiye'de korkuyla izleniyor. Tedbirler peş peşe gelirken bir yandan da gözler aşı çalışmalarına çevrilmiş durumda. Aşı çalışmalarında belirli bir noktaya kadar gelindi. Son olarak Çin menşeli aşı çalışmasının denemeleri için Türkiye'de düğmeye basıldı.



Peki, korona aşı denemeleri için başvurular ne zaman nereye yapılacak? İşte, korona aşı denemesi başvuruları ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama...



KORONA AŞI DENEMESİ İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül’de Türkiye'de Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli koronavirüs (Covid-19) aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlıyor. 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN