İHA

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen kornea nakli operasyonları, Düzce Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde yeniden başladı. Geçirdiği katarakt ameliyatı sonrası görme yetisini kaybeden hasta Arif İlhan, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Kaya tarafından gerçekleştirilen kornea nakliyle yıllar sonra yeniden görmeye başladı.

Gözün kornea (şeffaf) tabakasını etkileyen hastalıkların tedavisinde başvurulan etkin bir yöntem olan kornea nakillerine (keratoplasti), pandemi sonrası yeniden başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Hastanemizde organ nakli için bir atak oldu. Bilindiği gibi çok kısa süre önce böbrek ve karaciğer nakillerine başlandı. Biz de kornea nakli dediğimiz keratoplastiyi burada yıllardır yapmaktayız. Yalnız Covid-19 salgını nedeniyle ara vermiştik. Çünkü alıcı kornealarda hastalığı kendi hastalarımıza geçirmek istemiyorduk. Dolayısıyla pandemi hızını kaybettiği için ve hastalarımızda bu yönde tedavi ihtiyacı duyulduğundan pandemi sonrası ilk keratoplastiyi gerçekleştirdik” dedi.

Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kaya, “Hastamız 10 sene önce Romanya’da katarakt ameliyatı olmuş, daha sonra kornea dokusu şeffaflığını yitirmişti. Yıllardır ameliyat olmadığı için görme kaybı yaşıyordu. Kendisine böyle bir tedavi olduğunu söyleyince, ameliyat olmayı kabul etti. Ameliyatını yaptık, hastamızın hiç görmeyen gözü yeniden görmeye başladı. Ameliyat sonrası morali daha da artan hastamızı taburcu ettik" diye konuştu.

Görme kaybı şikayeti sona ererek yeniden sağlığına kavuşan Hasta Arif İlhan ise operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Kaya ve ekibine teşekkür etti.