Kornea nakli olacağı gün terastan düşmüş!

Özel eğitim ihtiyacı duyan çocukların oyun becerilerini ve dokunma duyularını geliştirmek üzere tasarlanan sınıfın açılışı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu´nun katılımıyla yapıldı. Hakan ve Bilge Kurt çifti, tek çocukları olan Nejla Duru Kurt´un oyuncak ve giysilerini adına yaşatılan sınıfa hediye etti. Sınıfın girişine adına 'anı köşesi' oluşturulan Nejla Duru´nun kaydırak, top havuzu, tüylü maskotlar ve salıncak gibi oyuncakları okulda özel eğitim alan çocukları sevindirdi.

Acılı anne Bilge Kurt, "Kızımın son doğum gününü yapamadık. Gözüyle görmese de gönlüyle gören bir çocuktu. 9 yılın içine 90 yıl sığdırdık. Mükemmel bir hayatı oldu. Duru´nun korneası oluşmamıştı, nakil olacaktı. Göz gelişimini tamamlaması için belli bir yaşı beklemesi gerekiyordu. Biz o yaşı doldurduk ama Allah nasip etmedi.

"DURU GÖNLÜYLE GÖRÜYORDU"

Kızının adının yaşamasını istediğini belirten Kurt, "Duru´nun mükemmel oyuncakları vardı ama hep bir amacı vardı. Şimdi bu oyuncaklarla Duru´nun arkadaşları oynuyor. Duru için bir şeyler yapmak, adı yaşasın istiyordum. Duru´nun her şeyini oyuncakları, materyalleri kıyafetlerini her şeyini okula ve arkadaşlarına bağışladım. Bunun için de çok mutluyum. Duru görme engelliydi ama gönlüyle görüyordu. Eminim ki şu an bizi görüyor. Arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşmayı sevdiği için o da çok mutlu olurdu. Çocuklar oynarken sanki Duru´yu gördüm. O kadar mutlu oldum ki amacıma ulaştım, gururluyum, mutluyum" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR OYNARKEN DURU'YU GÖRDÜM"

Hakan Kurt ise "Duvara kızımın resimlerini asmışlar. Çocukların burada oynadığını görünce duygulandık, mutluyum. İnşallah bu tür sınıflarda engelli çocuklar daha çok faydalanır. Bu sınıf yapıldığı için çok gururlandım. Çocuklar oynarken sanki Duru´yu gördüm, duygulandım" dedi.