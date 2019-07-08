Erzincan’da son bir aylık dönemde yıldırım düşmesi sonucu açık arazide koyun sürüsü otlatan 3 çoban hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde meteoroloji yetkilileri, yıldırım düşmelerine karşı açık arazide çalışan vatandaşları uyardı. Erzincan’da 10 Haziran-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında meydana gelen 3 ayrı olayda, yıldırım isabet eden 3 çoban hayatını kaybetti. 10 Haziran tarihinde meydana gelen ilk olayda; Erzincan merkeze bağlı Koçyatağı köyü Çimen Dağı Belli Yaylasında koyun sürüsü otlatan 56 yaşındaki Ali Davut isimli çoban yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

AYNI İLÇEDE İKİ OLAY

16 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen ikinci olayda ise; Erzincan’ın Tercan ilçesinde koyun sürüsü köye dönünce çobanın yaylada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Tercan ilçesine bağlı Kızılca köyü kırsalında meydana gelen olayda Ali Nuri isimli çoban yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Erzincan’da 7 Temmuz’da meydana gelen olayda da Tercan ilçesine bağlı Esenevler köyünde ikamet eden Demir Ali Tekin, hayvanlarını İbrahim Ağan mezrasına otlatmaya götürdü. Tekin burada yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, yıldırım ve şimşek olaylarında geçen yılın haziran-temmuz aylarına oranla bu yıl artış yaşandı. Yaşanan olayları değerlendiren uzmanlar, elektromanyetik alanda görülen artış nedeniyle bu gibi olaylarla daha fazla yaşanacağına dikkat çekti. Ölümcül tehlikeyle karşı karşıya olanların çoğunun açık alandaki çobanlar ile cep telefonu gibi elektronik aletlerle etkileşimde bulunanlar olduğunu belirten uzmanlar, şunları kaydetti: "Doğadaki elektromanyetik alanlar ve elektromanyetik kirlilik son derece arttı. İnsanlar artık sıfır potansiyel değil, belli bir potansiyele sahip. Yıldırım daha düşük bir potansiyele sahip olan insana çarpıyor, oradan da yere düşüyor."