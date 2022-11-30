Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında Joao Pedro, ağır bir sakatlık yaşadı.

Joao Pedro, sedye ile kenara geldi ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Takım arkadaşları da sedye ile soyunma odasına taşınan Joao Pedro'nun yanına giderek destek oldu.