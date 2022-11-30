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Haberler Futbol Fenerbahçe'de korkutan sakatlık! Joao Pedro sedyeyle dışarı çıktı...

Korkutan sakatlık! Joao Pedro sedyeyle dışarı çıktı...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Joao Pedro, Rayo Vallecano maçında sakatlandı ve gözyaşları içerisinde sedyeyle kenara alındı

Giriş: 30.11.2022 - 21:52 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de korkutan sakatlık! Joao Pedro sedyeyle dışarı çıktı...
HABERTURK.COM

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında Joao Pedro, ağır bir sakatlık yaşadı.

Joshua King'in pasıyla savunma arkasına sarkan Joao Pedro, tam vuruşunu yapacakken Mumin'in müdahalesiyle yerde kaldı.

Mumin'in Joao Pedro'nun ayak bileğine yaptığı müdahale sonrası İtalyan oyuncunun ayak bileğinin döndüğü görüldü.

Joao Pedro, sedye ile kenara geldi ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Takım arkadaşları da sedye ile soyunma odasına taşınan Joao Pedro'nun yanına giderek destek oldu.

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