Korkunç son! Yaşlı kadın ısıtıcı kurbanı

İHA

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan 96 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Korkunç olay, Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yaşandı. Sabahın erken saatlerinde mahalle sakinleri, yalnız yaşayan 96 yaşındaki Melek Çokdurduran'ın evinin pencerelerinden duman çıktığını fark edince içeri girdi. Yaşlı kadının vücudunun bir kısmının yandığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İLK TESPİT: ELEKTRİKLİ ISITICI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde, yaşlı kadının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı çıkan yangında yandığı ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

'TEK YAŞIYORDU, YÜRÜYEMİYORDU'

Çokdurduran'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, olayın görgü tanığı Mehmet Güngör, "Ben içeri girdim ve dumandan bir yeri göremedim. İçeri girdiğimde yaşlı kadının yarısı yanmıştı zaten. Isıtıcı yanındaki bir bezi yakmış, bez yanınca kendisi de yanmış. Tek yaşıyordu, yürüyemiyordu ve yaşlıydı" dedi.

Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.