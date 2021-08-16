Köpeğine sokak köpekleri saldırdı! Korkunç son!

İHA

Antalya'nın, Aksu ilçesi Macun Mahallesi’nde bulunan öğretmen lojmanlarının yanından kan donduran bir olay meydan geldi. Edinilen bilgiye göre lojmanda oturan Aksu Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni Songül Payas, geçen hafta sabah saatlerinde kendisine ait köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı.

DENGESİNİ KAYBEDİP YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

İHA'da yer alan haberde göre bir süre köpeği ile gezen öğretmen kadının köpeğine ormanlık alan içerisinde bulunan sahipsiz köpekler saldırdı. Bunun üzerine saldıran köpekleri köpeğinden ayırmak isteyen kadın öğretmen, dengesini kaybederek yüksekten düştü.

ÖĞRETMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Payas’ı yere hareketsiz gören diğer mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından öğretmen, hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

1 haftadır hastanede tedavi altında bulunan öğretmen doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Payas'ın ölümü mesai arkadaşlarını hüzne boğdu. Yakınları tarafından adli tıp morgundan alınan cenaze toprağa verilmek üzere Kıbrıs’a gönderildi.