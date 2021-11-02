Çamaşır asıyordu! Feci olay kamerada!

DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Küçükbalıklı Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katındaki evinin balkonunda çamaşır asan Hasna Artaş (57), iddiaya göre dengesini kaybederek, beton zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Artaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Artaş’ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan Hasna Artaş’ın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.