İHA

Adana'da 19 gün önce karayolunda karşıya geçerken birden fazla aracın üzerinden geçmesi sonucu parçalanarak hayatını kaybeden genç kadının 4 yaşındaki kızının da 2 yıl önce otomobilin çarpması sonucu öldüğü ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, 1 Şubat günü Konya'dan Ceyhan'a gelen Mehtap Ateş (32),duygusal yakınlık beslediği iddia edilen Murat A. ile buluşup gezmek amacıyla otomobille Adana'ya gitmek üzere yola çıktı. Saat 06.00 sıralarında Mehtap Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğunu söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi. D-400 karayolunda araçtan inip uzaklaşan Ateş geri dönmeyince Murat A. genç kadını aramaya başladı. Murat A., Çakaldere mevkiinde yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden cesedin arkadaşı Ateş’e ait olduğunu anlayan Murat A., durumu polise bildirdi.

ARAÇLAR ÜZERİNDEN GEÇMİŞ

İncelemenin ardından Mehtap Ateş'in parçalanmış cesedi hastane morguna kaldırıldı. Ateş'in cenazesi yakınları tarafından alınıp İstanbul'da toprağa verildi. Polis, yaptığı çalışmada genç kadına önce Hasan Ö. yönetimindeki aracın çarptığını, daha sonra ise transit yol olduğu için arkadan gelen araçların cansız bedeninin üzerinden geçtiğini saptadı. Polis, genç kadının ölümüyle ilgili Murat A., İsmet D., Hasan Ö. ve Yener C.'yi gözaltına aldı.

GENÇ KADININ YANINDAKİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette sorgulamaları tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan genç kadının yanında bulunan Murat A. ve İsmet D. "kasten ölüme sebebiyet vermekten" tutuklanırken, genç kadına çarpan sürücüler Hasan Ö. ve Yener C. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KIZIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Feci bir trafik kazası sonucu can veren genç kadının, 4 yaşındaki kızı Irmak Su Ateş'in de 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kız çocuğunun da annesi gibi karşıdan karşıya geçerken Diyarbakır'da bir otomobilin altında kalarak can verdi. Genç kadının kızını kaybettikten sonra bir türlü kendisine gelemediği, çocuğunun ölümünden çok etkilendiği öğrenildi.