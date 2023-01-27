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Annesi ve sevgilisi aranıyor! Daha 2 yaşındaydı!

Denizli'de, tek katlı müstakil evde 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç ölü bulundu. Murat Aslan´ın ölümü şüphe doğururken, bu sırada evdeki biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki iki kardeşi de koruma altına alındı. Polis, çocukların annesi 27 yaşındaki Güler K. ile sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi arıyor

Giriş: 27.01.2023 - 08:16 | Güncelleme: ABONE OL
KORKUNÇ OLAY | Son dakika haberleri: Annesi ve sevgilisi aranıyor! Daha 2 yaşındaydı! - Öne çıkan haberler
Annesi ve sevgilisi aranıyor! Daha 2 yaşındaydı!
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DHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki, Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta dün saat 20.00 sıralarında tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler polisi aradı.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde evde 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç bebeğin hareketsiz yattığını gördü. Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM İÇİN DETAYLI ÇALIŞMA

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, bebeğin şüpheli ölümü üzerine detaylı inceleme yaptı.

2 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeşi ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

EVE ÇOCUKLARIYLA MİSAFİR OLARAK GELMİŞ

Daha önce yaptığı iki evlilikten dünyaya getirdiği 3 çocuğun annesi Güler K.'nin (27) eve misafir olarak geldiği tespit edildi.

KADIN VE SEVGİLİSİ ARANIYOR

Polis, Güler K. ile sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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