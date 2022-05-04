Korkunç olay! Seyir halinde kapı açıldı

Adıyaman'da, seyir halindeki otomobilden düşen kadın hayatını kaybetti.

İnanılmaz olay, Çelikhan-Malatya karayolunun 15. Kilometresinde meydana geldi. Malatya'dan Çelikhan istikametine doğru ilerleyen Mehmet Uludağ idaresindeki otomobilde bulunan Fadime Uludağ (38), Subatan mevkiinde iddiaya göre kapının kazara açılmasıyla aşağı düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.