Korkunç olay! Karısı ve arkadaşına kurşun yağdırdı

AA

Merkez Seyhan ilçesinde Ramazan E. ile eşi Elif E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan E, eşine ve eşinin arkadaşı Orhan K'ye tabancayla ateş açıp kaçtı.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Yaralanan Elif E. ve Orhan K, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli Ramazan E'yi yakalamak için çalışma başlattı.