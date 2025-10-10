Tekirdağ Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda, önceki gün infaz koruma memurları sayım ve üst araması yapıldı.

REKLAM advertisement1

MEYVE BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Üst araması sırasında müebbet hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü, kolunun arasına sakladığı yönetmelik çerçevesinde ucu kesilerek kendisine verilen meyve bıçağını çıkarıp, memurları saldırdı.

3 MEMUR BIÇAKLA YARALANDI

Saldırıda 3 memur yaralanırken, saldırgan diğer görevliler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı memurlar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüz kısmına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan 1 memur ameliyat edildi.

BAŞSAVCI BİLGİ ALDI

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel ve cezaevi savcıları, saldırının ardından hastaneye giderek yaralı memurlar hakkında bilgi aldı. Yüzünden yaralanan memurun başarılı bir ameliyat geçirdiği, diğer memurlarının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.