Korkunç olay! İkisi de 15 yaşında

Kayseri'de B.A. (15), henüz bilinmeyen nedenle mezarlıkta tartıştığı kız arkadaşı G.O.'yu (15) boğazından bıçakladı.

Korkunç olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. B.A. ile buluştuğu kız arkadaşı G.O. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla kız arkadaşı G.O.'yu boğazından yaraladı. B.A. daha sonra aynı bıçakla kendini zarar verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.