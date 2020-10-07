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Trabzon'da korkunç olay: Hem aldatıldı, hem dayak yedi!

Trabzon’da aldatılan yabancı uyruklu kadın, tartıştığı üç yıllık eşi tarafından dövüldü. Polise sığınan kadın, eşini affettiğini söyledi. Hazırlanan soruşturma dosyası savcılığa gönderildi. Soruşturmayı tamamlayan savcı, kocanın hapsini istedi

07.10.2020 - 13:10 | Güncelleme: ABONE OL
Korkunç olay! Hem aldatıldı, hem dayak yedi!
HABERTURK.COM

Trabzon’da yaşayan V.A. adlı yabancı uyruklu kadın, eşi H.D.'nin cep telefonuna gece yarısı gelen mesajlara bakınca aldatıldığını anladı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, bunun üzerine V.A., eşine cep telefonuna gelen mesajları kimin gönderdiğini ve kendisini neden aldattığını sordu. Bunun üzerine çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce H.D. eline geçirdiği çantayla eşinin başına vurmaya başladı.

ÇIĞLIK ATIP YARDIM İSTEDİ

Gürcistan uyruklu V.A. darp edilince çığlık atıp yardım istedi. Bu sırada evden çıkan H.D. kapıyı eşinin üzerine kilitledi. Çevrede toplanan kalabalık, genç kadın için polisi aradı. Bunun üzerine H.D. kapıyı açmak zorunda kaldı. Evden çıkan kadın polise sığındı.

Eşiyle arasında bir sorun olmadığını belirten bir çocuk annesi V.A., “Cep telefonunda mesajları görünce aldatıldığımı anladım. Eşime sorunca eline geçirdiği çanta ile kafama vurmaya başladı. Polisi arayarak yardım istedim. Eşimden şikayetçi değilim. Önleyici tedbir kararı istemiyorum. Eşimi bir defalık affediyorum. Bir daha beni döverse şikayetçi olacağım” dedi.

ÇANTA SİLAH KABUL EDİLDİ

Özel bir konudan dolayı eşiyle tartıştığını belirten ve kumaş çantayla eşinin başına bir kez vurduğunu ileri süren H.D. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcı, H.D. hakkında basit yaralama suçundan hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Olayda H.D.’nin kullandığı çantayı silah kabul eden savcı, şüphelinin 6 aydan 1 buçuk yıla kadar hapsini istedi. H.D. asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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