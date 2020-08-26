DHA

Olayda aynı yaşta olan arkadaşlar İ.K. ile T.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle İ.K. yanında getirdiği bıçakla T.G.'yi sırtından bıçaklayarak kaçtı.

DHA'nın haberine göre, kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri T.G.'yi, Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan I.K. ise yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü götürüldü.