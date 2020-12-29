Korkunç! Metrelerce sürüklendi, kulağı koptu

İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, yasak yerden dönüş yapan minibüs sürücüsü yolda yürüyen kadına çarptı. Minibüsün altında metrelerce sürüklenen kadının kulağı koptu. Korkunç kazada dehşet anları kameralara yansıdı.

Kaza, önceki hafta salı günü 10.00 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde işe gitmek için yola koyulan Sevcan Özmeral (40),Özmeral Adnan Kahveci Caddesi'ne geldiği esnada yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada cadde üzerinde 34 M 2728 plakalı minibüs ile seyreden Alper K., yasak yerden dönüş yaptı. Dönüş esnasında Özmeral'ı fark etmeyen Alper K., kadına çarptıktan sonra minibüsün altında metrelerce sürükledi. Minibüs sürücüsü, çevredeki vatandaşların uyarmasıyla durabildi.

KADIN HEMEN AMELİYATA ALINDI

Kazanın ardından vatandaşların yardımıyla minibüsün altından çıkartılan Özmeral için polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kulağının koptuğu öğrenilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özmeral, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Özmeral'in kulağı yerine dikildi. Ancak kadının kopan kulağında duyma problemi yaşadığı öğrenildi.

'UYARMASALAR KADINI EZİP GİDECEK'

Kazayla ilgili konuşan Hüseyin Soğukpınar, "Minibüs dönmemesi gereken yerden dönünce yayayı altına alıp 3-5 metre sürüklüyor. Uyarıyorlar, uyardıktan sonra minibüs duruyor ve kadını minibüsün altından çıkartıyorlar. Zaten uyarmasalar kadını ezip gidecek. Kadını ambulansla hastaneye kaldırdılar. Aldığımız habere göre kopan kulağını tekrardan yerine dikiyorlar. Duyu kaybı yaşıyormuş. Minibüslerin buradan dönmesi yasak, 'U' dönüşü yapıyorlar ama buradan dönmek yasak. Sürekli bu ışıklarda kaza oluyor. Normalde kurallara uyulması lazım. Ancak dönülmemesi gereken yerden dönülüyorsa hangi önlemi alacaksın ki. Buradan trafik ışıkları olmasına rağmen çok hız yapıyorlar" dedi.

HEM SÜRÜCÜ HEM DE YAYA KUSURLU BULUNDU

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaları tamamlayan polis ekipleri, sürücü Alper K.'yi "dönüş kurallarına riayet etmemek" maddesinden, yaya Özmeral"i ise "yaya geçidini kullanmamak" maddesinden kusurlu buldu. Kazanın ardından Tarabya Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen sürücü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.