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        Haberler Gündem Trafik Korkunç kaza! Sürücü öldü

        Korkunç son! Yoldan çıkıp iş makinesine çarptı

        Aksaray'da, yoldan çıkıp iş makinesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Altınkaya, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:02
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        Korkunç kaza! Sürücü öldü
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        Aksaray'da, iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Altınkaya (31), yaşamını yitirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Altınkaya'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkıp, yol genişletme çalışması yapan iş makinesine arkadan çarptı.

        Araç hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, sürücü Yakup Altınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Altınkaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #son dakika haberleri aksaray
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