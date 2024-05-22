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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç iddia! Öğrencilerini istismar etti - Son dakika haberi

        Korkunç iddia! Öğrencilerini istismar etti

        İstanbul Çekmeköy'de öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu öğretmen yakalandı. Zanlının aktif oturum izninin olduğu ancak çalışma izninin bulunmadığı tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:49 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:39
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        Korkunç iddia! Öğrencilerini istismar etti
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        Çekmeköy'de, özel bir okulda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu öğretmen gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çekmeköy'deki özel bir okulda yabancı uyruklu öğretmen tarafından öğrencilerin cinsel istismara uğradığına yönelik sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Ekipler, müştekilerin beyanlarıyla şüpheli B.G'yi yakaladı. Zanlının, 3 Kasım 2024'e kadar aktif oturum izninin olduğu ancak çalışma izninin bulunmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli B.G, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adli makamlara sevk edildi. Okul hakkında ise "suçu bildirmeme" ve "kaçak işçi çalıştırma" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.

        BAŞKA ÖĞRETMENLERİNE ANLATTILAR

        DHA'nın haberine göre de özel okulda iddiaya göre 3 ay önce İran uyruklu B.G., İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladı. B.G.'nin dersine girdiği bazı ilkokul öğrencileri, başka bir öğretmenlerine giderek şikâyette bulundu. Öğrenciler, B.G.'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Öğrenciler durumu ailelerine de anlattı. Öğrencilerin ailelerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli B.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

        Öte yandan okul idaresi hakkında suçu bildirmeme ve kaçak işçi çalıştırmaktan adli ve idari işlem başlatıldı. Şüpheli, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        "13 ÇOCUK VARMIŞ BU DURUMA MARUZ KALAN"

        Çocuğu ilkokul birinci sınıfa giden Bedrettin İmrek, "Biz önce velilerle toplandık. Muhatabımızı bulamadık. İlk geldiğimizde yarım saat beklettiler. Sonra genel müdür yardımcısıyla görüştük. Sonra ortaokul genel müdür yardımcısıyla görüştük. Neler olması gerektiğini, yani çocuğumuzu buradan çıkarmamak adına ne yapabiliriz diye görüştük zaten toplantıda. Onlar da genel kurulu toplayıp neler yapacaklarıyla ilgili bizi tatmin edecek şeyleri söylediler. İranlı bir öğretmenmiş zaten. 13 çocuk varmış bu duruma maruz kalan. Onların vermiş olduğu bilgilerde sadece kız çocukları değil erkek çocuklarını da istismar etmiş. Bununla ilgili biz de takip edeceğiz. Savcılığa başvuruda bulunacağız. Sonradan medyadan duydum. Whatsapp gruplarındaki velilerden eşim aracılığıyla ben de öğrendim. Tabii ki ben de öğrenir öğrenmez buraya gelip tepkimi göstermek için muhataplarla iletişime geçtim. Ama ilk geldiğimde muhatapları bulamadım. Sonradan veliler çoğalınca toplantı yapmak durumunda kaldılar. Bu konunun peşini bırakmayacağız" dedi.

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