Nevşehir de eşi Mustafa &Ouml;nc&uuml;l (37) tarafından bı&ccedil;aklandıktan sonra ka&ccedil;maya &ccedil;alışırken 4&rsquo;&uuml;nc&uuml; kattaki evlerinin balkonundan d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml; &ouml;ne s&uuml;r&uuml;len İpek &Ouml;nc&uuml;l (35), yaşamını yitirdi. DHA nın haberine g&ouml;re olayın ardından g&ouml;zaltına alınan Mustafa &Ouml;nc&uuml;l, tutuklandı. 4 &Uuml;NC&Uuml; KATTAN D&Uuml;ŞT&Uuml; Olay, 15 Mayıs akşam saatlerinde bir apartmanda meydana geldi. 1 &ccedil;ocuk annesi İpek &Ouml;nc&uuml;l 4&rsquo;&uuml;nc&uuml; kattaki evlerinin balkonundan d&uuml;şt&uuml;. Komşularının ihbarı &uuml;zerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, &Ouml;nc&uuml;l&rsquo;&uuml;n yaşamını yitirdiği belirlendi. İpek &Ouml;nc&uuml;l&rsquo;&uuml;n cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi i&ccedil;in Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. BI&Ccedil;AKLANDIĞI ORTAYA &Ccedil;IKTI Olayla ilgili &ccedil;alışma başlatan polis ekipleri, İpek &Ouml;nc&uuml;l&rsquo;&uuml;n bı&ccedil;aklandığını belirledi. Ekipler bunun &uuml;zerine &Ouml;nc&uuml;l&rsquo;&uuml;n eşi Mustafa &Ouml;nc&uuml;l&rsquo;&uuml; g&ouml;zaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mustafa &Ouml;nc&uuml;l, sevk edildiği adliyede &ccedil;ıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine g&ouml;nderildi. İpek &Ouml;nc&uuml;l&rsquo;&uuml;n eşi Mustafa &Ouml;nc&uuml;l tarafından bı&ccedil;aklandığı, ka&ccedil;maya &ccedil;alışırken de balkondan d&uuml;ş&uuml;p yaşamını yitirdiği &uuml;zerinde durulduğu belirtildi. Bu arada Mustafa &Ouml;nc&uuml;l ile İpek &Ouml;nc&uuml;l &ccedil;ifti arasında son zamanlarda tartışmalar yaşandığı bildirildi. Mustafa &Ouml;nc&uuml;l&rsquo;&uuml;n intihar edeceğini s&ouml;yleyerek silah temin etmeye &ccedil;alıştığı iddia edildi.