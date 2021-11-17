Ailesini öldürüp intihar etti

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SHOW Haber'in haberine göre; 20 yaşındaki mimarlık öğrencisi Yusuf Çağrı Ekici'nin anne ve babası emeklilerdi.

Korkunç olaydan bir gün önce sosyal medyada göstere göstere sinyalini verdi. Ertesi sabah anne babasını katletti ve intihar etti. Korkunç olayı akrabaları ortaya çıkardı.

Zehirli gaz ve madde nedeniyle UMKE ve AFAD ekipleri olaya müdahale etti ve korkunç manzara ile karşı karşıya kaldı.