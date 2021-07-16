AA

Alınan bilgiye göre, ilçede bir evde yaşayan S.Y. (17) ve M.A. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, M.A'yı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı S.Y, Edremit Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.