Korkunç! Beton blokların altında kaldı

Şanlıurfa'da, beton blokların altında kalan inşaat işçisi Yaşar Ceylan (43) hayatını kaybetti.

Yeşildirek Mahallesi'nde cumartesi günü meydana gelen olayda, kamyondan indirilen beton bloklar, inşaat işçisi Yaşar Ceylan'ın üzerine devrildi. Ağır yaralanan Ceylan, ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ceylan, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Ceylan'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.