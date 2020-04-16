Korkuluk demirine saplanan kedi kurtarıldı - HATAY

AA

Dumlupınar Mahallesi'nde bir binanın demir korkuluklarına kedinin saplandığını görenler durumu belediyeye bildirdi.Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile İskenderun Belediyesi ekipleri kediyi saplandığı demirden kurtardı.Veteriner hekimlerce ilk tedavisi olay yerinde yapılan kedi daha sonra barınağa götürüldü.Kedinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.