Korkuluk demiri karnına saplandı

Evine balkondan girmek istedi, korkuluk demirlerinin üstüne düştü
Mersin'de anahtarını kaybeden Oktay Kuş, evine balkondan girmek için tırmanırken dengesini kaybedip demir korkulukların üzerine düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Kuş, karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Mersin'de, anahtarını unutunca evine balkondan girmek isteyen Okay Kuş, (32), korkuluk demirlerinin üstüne düştü. Karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.
Olay, Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1610 Sokak'ta meydana geldi. Gece geç saatlerde eve gelen Oktay Kuş, anahtarını kaybedince kapıyı açamadı.
Kuş, bunun üzerine evine balkondan girmek için tırmanırken dengesini kaybedip bahçe duvarının demir korkuluklarının üzerine düştü.
DEMİRLE HASTANEYE KALDIRILDI
Karnına demir saplanan Oktay Kuş'un yardım çığlıklarına çevredekiler koştu. İhbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, Kuş'un karnına saplanan korkuluk demirlerini blok olarak kesti. Oktay Kuş, karnına saplı demirle Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Kuş'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirdi.