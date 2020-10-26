Korkuluğu olmayan merdiven sonu oldu

DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde, eşiyle komşu ziyaretine giden 69 yaşındaki Fehmi Şenay, korkuluğu olmayan merdivenden düşüp, öldü.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Barbaros Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile birlikte komşu ziyaretine giren Fehmi Şenay, dengesini kaybederek, korkuluğu olmayan merdivenden düştü. Şenay'ın eşi ve komşuları ise hemen sağlık ekibi çağırdı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şenay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Fehmi Şenay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.