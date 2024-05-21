Korku filmlerini aratmayan mağara, yarasalara ev sahipliği yapıyor

"KORKU FİLMLERİNİ ARATMAYACAK AMBİYANS"

Bu mağaranın korku filmlerini aratmayacak bir ambiyansının olduğunu söyleyen Kemal Korkmaz, "Burası büyük mağara, içeride binlerce yarasa var. Bu mağarada korku filmlerini aratmayacak bir ambiyans var. Çok güzel ve görülmeye değer bir yer. İçerisi çok sıcak ve terledik. Yarasaların gübresinin kokusu var. Mağaranın içerisine girince bir el feneri ve bir maske takarak girin" şeklinde konuştu.