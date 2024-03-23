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        Haberler Gündem Güncel Korku Evi'nde korkutan yangın

        Korku Evi'nde korkutan yangın

        Sakarya'da Korku Evi'nde çıkan yangın korkuttu, ihbar üzerine itfaiye yangına müdahale etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 19:32 Güncelleme: 23.03.2024 - 19:32
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        Korku Evi'nde korkutan yangın
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        Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan ‘Korku Evi’nde çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

        Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın dördüncü katında, eğlence amaçlı kullanılan ve ‘Korku Evi’ olarak adlandırılan işletmede yangın çıktı.

        Fotoğraf: İHA

        KONTROL ALTINA ALINDI

        İşletmeden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce merdivenli araç ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

        O esnada caddeden geçen vatandaşlar ise meraklı gözler ile olayı izledi. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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