Korku Evi'nde korkutan yangın
Sakarya'da Korku Evi'nde çıkan yangın korkuttu, ihbar üzerine itfaiye yangına müdahale etti
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan ‘Korku Evi’nde çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın dördüncü katında, eğlence amaçlı kullanılan ve ‘Korku Evi’ olarak adlandırılan işletmede yangın çıktı.
Fotoğraf: İHA
KONTROL ALTINA ALINDI
İşletmeden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce merdivenli araç ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
O esnada caddeden geçen vatandaşlar ise meraklı gözler ile olayı izledi. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.