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        Haberler Gündem Kayıp Korhan Berzeg'in köpeği Tina, 74 gün sonra eve döndü - Güncel haberler

        Korhan Berzeg'in köpeği Tina, 74 gün sonra eve döndü

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde 70 günü aşkındır köpeği Tina ile birlikte kayıp olan ünlü ekonomist Korhan Berzeg olayında flaş gelişme yaşandı. Berzeg ile birlikte kaybolan Doberman cinsi köpek sağ olarak bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 18:29 Güncelleme: 29.08.2023 - 18:48
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        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
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        İstanbul'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'in (83) yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina', eve döndü.

        AİLE İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI

        Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün yanında bulunan Doberman cinsi eğitimli köpeği 74 gün sonra Armutlu Mahallesi'ndeki eve döndü. Yetkililer, köpeğin geldiğini aileye söylediklerini, ailenin de Gönen'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktığını belirtti.

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        #Korhan Berzeg
        #Tina köpek
        #haberler
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