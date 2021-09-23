Körfezi kirleten gemiye 1.2 milyon lira ceza

DHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince Derince ilçesindeki limanda demirli olan, Panama bandıralı ve 'Yılmaz Deniz' isimli kuru yük gemisinin İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlendi.

Yapılan kontrollerde, gemiden sızan yağ ve yakıtın denize döküldüğü tespit edildi. Bunun üzerine gemiye yönelik 1 milyon 197 bin 865 lira ceza kesildi. Yağ ve yakıt sızıntısının denizde yayılmasını önlemek amacıyla geminin çevresine bariyerler çekildi.