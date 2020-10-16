"Körfez Belediyesi" 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması sergileme ve ödül töreni yapıldı

AA

Yarışmada dereceye girenler için Hereke Kalesi'nde ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödül alan eserlerin yer aldığı serginin açılışından sonra gerçekleştirilen ödül töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, tarihi kalenin restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla törenin yapılan ilk organizasyon olduğunu belirtti.

Kalenin yapım çalışmasının yaklaşık 5 yıl sürdüğünü belirten Söğüt, "Bu dönem kalenin eksik kalan kısımlarını tamamladık ve ilk etkinliğimizi de yapmanın sevincini, mutluluğunu, heyecanını yaşadık." dedi.

Söğüt, fotoğraf yarışmasının sergi ve ödül töreninin, kalenin tarihine yakışır bir program olduğunu vurgulayarak, "Çok değerli sanatçılarımızın çekmiş olduğu 500'ün üzerinde eser yarışmaya katıldı. Yarışmada jürilerimiz sıralamayı belirlediler ve bugün ödül törenini de burada gerçekleştirdik. Bu tarz yarışmalarla doğup büyüdüğünüz uzun yıllar geçirdiğiniz şehirde fark edemediğiniz güzellikleri aslında bir nevi önünüze getirmiş olunuyor. Bu anlamda hakikaten çok önemli, değerli fotoğraflar var." diye konuştu.

Körfez ilçesini en iyi anlatan kareyi yakalamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Toplam 137 kişinin 566 fotoğrafla katıldığı yarışmada, Murat İbranoğlu birinci, Hasan Zer ikinci, Merve Özer üçüncü oldu.

Dereceye giren fotoğraflar, belediye binası ile ilçenin çeşitli noktalarında sergilenecek.