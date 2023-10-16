KORELİLERİN 3 SANİYE KURALI

Kore cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmez uygulamalarından birisi yüzünüzü hemen yıkadıktan sonra kurulamadan nemlendirici sürmek. Böylelikle cilt ürünleri daha iyi ve daha hızlı emiliyor. Cildin dış tabakası bir kalkan görevi gördüğü için canlı hücreler ile cilt bakımı bileşenlerine karşı direnç gösterebilir.